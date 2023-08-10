مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

الوكيل الإخباري - اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، من جهة باب المغاربة، تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

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ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، وقدّم الحاخامات شروحات عن "الهيكل المزعوم"، فيما نشرت قوات الاحتلال عناصرها في باحات الأقصى، وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين.



ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية يوميا، باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد.

وفا