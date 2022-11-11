إصابات بالاختناق خلال مواجهات في الخليل

الوكيل الاخباري - أصيب عشرات الشبان يوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في عدة مناطق بالخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.



واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة باب الزاوية وبالقرب من حاجز أبو الريش في الخليل، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الغاز والصوت، ما أسفر عن إصابة العشرات بحالات اختناق عولجت ميدانياً.



وفي مخيم العروب شمالي المحافظة، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل المخيم دون التبليغ عن إصابات.

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