إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال شمال غرب رام الله

الوكيل الإخباري- أصيب عدد من الطلبة والمعلمين الفلسطينيين بحالات اختناق، اليوم الأحد، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدرسة قراوة وكفرعين الثانوية، شمال غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

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وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، بأن قوات الاحتلال استهدفت المدرسة بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع تجاهها، ما أدى إلى إصابة عدد من المعلمين والطلبة بحالات اختناق.

وكانت قوة كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت صباح اليوم قريتي قراوة وكفرعين، واندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال.



وفي أريحا، هدمت سلطات الاحتلال منزلين قيد الإنشاء في العوجا، ومضافة وبركسا في قريتي الجفتلك وفصايل.



وقال مجلس قروي العوجا، إن قوات الاحتلال برفقة جرافاتها، هدمت منزلين قيد الإنشاء في المنطقة الغربية من العوجا، كما هدمت مضافة من الأسمنت والصفيح بمنطقة المصفح في الجفتلك، وبركسا للأعلاف في قرية فصايل الوسطى.

بترا