إصابات واعتقالات وتحطيم شواهد قبور الشهداء في العيسوية بالقدس المحتلة

الوكيل الإخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأربعاء، بلدة العيسوية شمال مدينة القدس المحتلة، وحطمت شواهد قبور الشهداء في البلدة، وأزالت الأعلام الفلسطينية عن المقبرة، قبل الاعتداء على المصلين المتواجدين في مسجد البلدة، واعتقلت عددا من أهالي العيسوية.



وقال أمين سر حركة فتح في العيسوية ياسر درويش في بيان:" إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وهاجمت المقبرة وقامت بتحطيم شواهد القبور الخاصة بالشهداء وإزالة أعلام فلسطينية موجودة في المكان، كما اقتحمت مسجد الأربعين، واعتدت على المصلين فيه.



وفي السياق، أصيب شاب فلسطيني بالرصاص، إثر اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السامة صوب الفلسطينيين قبيل انسحابها.

اضافة اعلان



