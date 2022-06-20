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الإثنين، 20-06-2022 08:06 ص

إصابة شابان برصاص الاحتلال في بيت لحم

اسعاف


الوكيل الإخباري - أصيب فجر اليوم شابان برصاص الاحتلال، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، فيما تم اعتقال ثلاثة آخرين. 

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وأفادت مصادر امنية لـ "وفا"، بأن مواجهات اندلعت في مخيم الدهيشة إثر اقتحام قوات الاحتلال للمخيم، ما أدى الى إصابة شابين بالرصاص في القدم، ونقلا لاحدى المستشفيات لتلقي العلاج، ووصفت اصاباتهما بالمتوسطة.  


وأضاف المصدر، أن الاحتلال اعتقل خلال اقتحامه المخيم: كريم مصطفى الأطرش (61 عاما)، ونجله (28 عاما)، بعد مداهمة منزله وتفتيشه. 


كما واعتقل الاحتلال الشاب جعفر محمد احمد عبيات (32 عاما)، بعد دهم منزله وتفتيشه في منطقة هندازة شرق بيت لحم. 

 

وفا


 




 

 


 

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