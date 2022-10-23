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الأحد، 23-10-2022 05:14 م

إصابة طالبات بالاختناق بعد اقتحام الاحتلال غرب رام الله

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الوكيل الإخباري-أصيبت طالبات مدرسة بحالات اختناق، اليوم الأحد، بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية خربثا بني حارث غرب رام الله.

وأفاد رئيس المجلس القروي عبد الجبار انجاص لـ"وفا"، بأن قوة من جيش الاحتلال، اقتحمت البلدة وتمركزت بالقرب من مدرستي البنات الأساسية والثانوية، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع ما أدى لإصابة عدة طالبات بالاختناق.

وأوضح، أن الاقتحام تزامن مع موعد مغادرة الطالبات للمدرسة، وشمل كذلك مداهمة عدد من المحال التجارية في القرية.

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