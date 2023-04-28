إصابة طفل خلال اقتحام الاحتلال جنين ومخيمها

الوكيل الاخباري - أصيب طفل بشظايا، واعتقل شابان، اليوم الجمعة، خلال اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، ووحدات المستعربين، لمدينة جنين ومخيمها.

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وأفادت مصادر ، بأن مواجهات عنيفة اندلعت في أزقة المخيم وشوارعه، أصيب خلالها طفل بشظايا رصاص الاحتلال، نقل على إثرها إلى مستشفى ابن سينا بالمدينة.



واعتقلت قوات الاحتلال خلال اقتحامها المخيم شابين هما: باسل الحريري، وعز بسام السعدي، ونشرت القناصة على أسطح بنايات ومنازل في مدينة جنين ومخيمها، فيما سمع دوي انفجارات كبيرة في المخيم.



ومنعت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من دخول المخيم، كما أدى العدوان إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدة أحياء فيه.

وفا