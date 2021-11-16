الثلاثاء 16-11-2021
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الثلاثاء، 16-11-2021 02:42 م

إصابة عشرات الطالبات بالاختناق جراء اعتداء الاحتلال على مدرسة اللبن الشرقية

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الوكيل الإخباري-أصيبت طالبة من مدرسة اللبن الشرقية الثانوية جنوب نابلس، اليوم الثلاثاء، بعدة كدمات وجروح في الكتف بعد أن قام جندي من جيش الاحتلال بالاعتداء عليها بالضرب ببندقيته، جرى نقلها إلى مستشفى ياسر عرفات في سلفيت.

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وأفادت مصادر من داخل المدرسة لـ"وفا"، بأن أكثر من 70 طالبة من المدرسة أصبن بالاختناق بعد أن أطلق جنود الاحتلال الغاز المسيل للدموع تجاههن بكثافة، خلال محاولتهن الوصول إلى المدرسة الثانوية الواقعة على شارع رام الله – نابلس الرئيسي.

 

وفا

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