السبت 04-11-2023
الوكيل الاخباري

الارصاد تحذر من طقس الاحد وامطار على هذه المناطق

وزير الخارجية: الدول العربية تطالب بوقف فوري لإطلاق النار وترفض توصيف الحرب بالدفاع عن النفس

بلينكن: التوصل لوقف إطلاق النار الآن سيمكن حركة حماس من تجميع قواها

إطلاق مبادرة شبابية في إربد عن شهداء غزة

تعليمات حكومية جديدة تدخل حيز التنفيذ

كتائب القسام تكشف عن عمليات بطولية ضد الاحتلال - بيان

أبو الغيط يوجه نداء عاجلا إلى مجلس الأمن لفرض هدنة إنسانية في غزة

الصحة الفلسطينية: القانون الدولي الإنساني يستباح على عتبات مستشفيات غزة

2040 معتقلا فلسطينيا في الضفة على يد الاحتلال منذ بداية الحرب

4 شهداء بقصف إسرائيلي استهدف منزلا بحي الشجاعية في غزة

عاجل

وزير الخارجية: الدول العربية تطالب بوقف فوري لإطلاق النار وترفض توصيف الحرب بالدفاع عن النفس

السبت، 04-11-2023 07:28 م

إصابة فلسطيني جراء اعتداءات المستعمرين عليه في الأغوار الفلسطينية

32LC72R-highres.jpg-6f653bbf-fb92-4436-b40e-5d963441f338.jpg-b74b33ce-d30e-4a76-ac8d-00b494eee7bc


الوكيل الاخباري- أصيب مواطن فلسطيني، اليوم السبت، جراء اعتداء المستعمرين عليه في خربة يرزا بالأغوار الشمالية الفلسطينية.اضافة اعلان


وأفادت مصادر في الهلال الأحمر، بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة للمواطن الفلسطيني جهاد صالح مساعيد نتيجة تعرضه للضرب من المستعمرين، وتم نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

بدوره، أوضح رئيس مجلس قروي يرزا مخلص مساعيد، أن مجموعة من المستعمرين المسلحين وعددهم يزيد عن 20 مستعمرا قد اقتحموا الخربة، وشرعوا باقتحام منازل المواطنين الفلسطينيين وتهديدهم وترهيبهم، كما اعتدوا بالضرب على عدد من المواطنين ما أدى لنقل أحدهم إلى المستشفى.

وفا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
519662

تسعة شهداء في قصف للاحتلال على منزل بحي الزيتون شرق غزة

01070365405842380873883213477362

إصابة شاب إثر اعتداء قوات الاحتلال عليه غرب رام الله

الاحتلال-نابلس

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية في محيط قلقيلية

112023463355521414901

أربعة شهداء في قصف للاحتلال على مخيم النصيرات

ZcZjaNF6hXC1VIwIke11

مستعمرون يعتدون على قاطفي الزيتون بمسافر يطا

55

كتائب القسام تكشف عن عمليات بطولية ضد الاحتلال - بيان

أخبار متعلقة
1698768641-984551291

إصابة أب ونجله في اعتداء للمستعمرين في قلقيلية

مستوطنون-يستولون-على-أراضي-في-بلدة-الخضر

مستعمرون يستولون على منزل في بيت لحم

975

إصابة مسن في اعتداء للمستعمرين جنوب الخليل

114-1

إصابات بالرصاص الحي والمعدني خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل

رفح2.jpg-c84ae5cd-3136-4443-b688-2ab8419dd7cd

مستعمرون يهاجمون فلسطينيا في سلفيت والاحتلال يعتقل أبناءه

تفجير 3

"الناجي الوحيد".. العثور على رضيع نجا من مبنى قصفه الاحتلال في غزة