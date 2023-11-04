إصابة فلسطيني جراء اعتداءات المستعمرين عليه في الأغوار الفلسطينية

الوكيل الاخباري-

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أصيب مواطن فلسطيني، اليوم السبت، جراء اعتداء المستعمرين عليه في خربة يرزا بالأغوار الشمالية الفلسطينية.وأفادت مصادر في الهلال الأحمر، بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة للمواطن الفلسطيني جهاد صالح مساعيد نتيجة تعرضه للضرب من المستعمرين، وتم نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج.بدوره، أوضح رئيس مجلس قروي يرزا مخلص مساعيد، أن مجموعة من المستعمرين المسلحين وعددهم يزيد عن 20 مستعمرا قد اقتحموا الخربة، وشرعوا باقتحام منازل المواطنين الفلسطينيين وتهديدهم وترهيبهم، كما اعتدوا بالضرب على عدد من المواطنين ما أدى لنقل أحدهم إلى المستشفى.