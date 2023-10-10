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رشقة صاروخية ثقيلة من لبنان تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة

الثلاثاء، 10-10-2023 04:11 م

إصابة فلسطيني وزوجته وطفلة برضوض في اعتداء للمستعمرين جنوب الخليل

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الوكيل الإخباري- أصيب مواطن فلسطيني وزوجته وطفلاهما برضوض، إثر اعتداء المستعمرين عليهم بالضرب، اليوم الثلاثاء، بمسافر يطا جنوب الخليل.

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وأكد منسق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا فؤاد عمور، أن المواطن الفلسطيني سلامة شحادة مخامرة، وزوجته ازدهار وطفليهما تعرضوا للضرب من قبل المستعمرين، حيث داهموا الكهف الذي يؤويهم، واعتدوا عليهم، وجرى نقلهم إلى مستشفى أبو الحسن القاسم لتلقي العلاج.


كما هدمت قوات الاحتلال غرفة زراعية، وعرائش في تجمع مغاير العبيد، بمحاذاة مستعمرة "متسبب يائير"، تعود لعائلة الجبارين.

 

وفا


 




 

 


 

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