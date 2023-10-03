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الثلاثاء، 03-10-2023 12:29 م

923 اعتداء للاحتلال ومستوطنيه على الفلسطينيين الشهر الماضي

ممم


الوكيل الاخباري - نفذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الشهر الماضي 923 اعتداء، تراوحت بين اعتداء مباشر على المواطنين الفلسطينيين وتخريب الأراضي وتجريفها واقتحام القرى واقتلاع الأشجار والاستيلاء على ممتلكاتهم.

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وأوضح تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، أن الانتهاكات التي رُصدت في أيلول الماضي، تركزت في محافظة القدس بـ181 اعتداء، تلتها محافظة نابلس بـ144 اعتداء، ثم محافظتا الخليل وسلفيت بـ101 اعتداء.


وأشار رئيس الهيئة مؤيد شعبان إلى أن عدد الاعتداءات التي نفذها المستوطنون بلغت 123 اعتداء، تخللها شن هجمات منظمة وخطيرة في مسافر يطا بمحافظة الخليل، والقدس، ورام الله، وأريحا، وتركزت الاعتداءات في محافظة نابلس بـ40 اعتداء، والخليل بـ22 اعتداء.


وقال شعبان، إن حكومة الاحتلال أثبتت مرة أخرى بالوجه القطعي رعايتها لمليشيات المستوطنين من خلال تخصيص مبالغ مالية لصالح البؤر الرعوية التي تعد مكانا لانطلاق جماعات شبيبة التلال الإرهابية في تنفيذها الاعتداءات ضد الفلسطينيين، مشددا على خطورة هذا التبادل الوظيفي في الأدوار بين المستويين الرسمي المتمثل بالحكومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وغير الرسمي المتمثل بمليشيات المستوطنين المتطرفين التي أصبحت تتلقى أوامرها مباشرة من داخل أروقة حكومة الاحتلال.


بترا


 




 

 


 

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