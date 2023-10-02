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الإثنين، 02-10-2023 12:27 م

الاحتلال يُغلق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين

ممم


الوكيل الاخباري - أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية أمام المصلين المسلمين، بحجة الأعياد اليهودية، في الوقت الذي اعتقلت فيه 16 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

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وقال مدير عام أوقاف الخليل نضال الجعبري في بيان، إن الاحتلال سيغلق الحرم الإبراهيمي حتى الساعة العاشرة من مساء غد الثلاثاء، معتبرا ذلك تعديا سافرا على حرمة الحرم، واعتداءً استفزازيا على حق المسلمين في الوصول إلى أماكن العبادة الخاصة بهم.


وطالب المجتمع الدولي بشكل عام والدول الإسلامية والعربية والمؤسسات التي لها علاقة بالشأن الثقافي والتراثي والديني وعلى رأسها "اليونسكو"، بوضع قراراتها موضع التنفيذ، لخطورة ما يحصل في القدس والمسجدين الأقصى والإبراهيمي.

 

بترا


 




 

 


 

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