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الثلاثاء، 26-01-2021 11:03 ص

إصابة مواطن بقنبلة غاز في الرأس

إصابة 13 فلسطينيا بالغاز السام خلال اقتحام الاحتلال لطوباس

احن
تعبيرية


الوكيل الإخباري - أصيب 13 مواطنا فلسطينيا بالغاز السام المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت، فجر اليوم الثلاثاء، عقب اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي مدينة طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة.

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وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، ان مواطنا أصيب بشكل مباشر بقنبلة غاز في الرأس، خلال المواجهات التي أعقبت عملية اقتحام المدينة، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما أصيب 12 آخرون بحالات اختناق، وتم معالجتهم ميدانيا من قبل طواقم الهلال الأحمر.


المصدر : بترا

 

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