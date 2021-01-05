الخليل .. إصابة عشرات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال

الوكيل الإخباري - أصيب شاب بحروق في يده والعشرات بالاختناق، مساء أمس الاثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم العروب وبلدة بيت أمر، شمال الخليل.

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وقال الناشط الإعلامي في بيت أمر، محمد عوض، في تصريحات صحافية ، إن شابا أصيب بحروق في يده جراء إصابته بقنبلة غاز بشكل مباشر، خلال مواجهات اندلعت في البلدة، إضافة لإصابة العشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.



وأضاف عوض أن عددا من الفلسطينيين أصيبوا، كذلك، بحالات اختناق، خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب، جرى علاجهم ميدانيا.

المصدر : وفا

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