إطلاق دفعة صاروخية كبيرة باتجاه تل أبيب -فيديو

الوكيل الإخباري- دوت صفارات الإنذار في الضواحي الجنوبية لتل أبيب وفي أسدود ومناطق واسعة شرقها.
كما أفاد مراسل الجزيرة بإطلاق المقاومة دفعة صاروخية كبيرة باتجاه تل أبيب الكبرى، مشيرا إلى أن أكثر من 20 صاروخا أطلقت على دفعتين.
وقال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوت في وسط وجنوب إسرائيل.
الصواريخ وصلت تل ابيب 🔻🔻 pic.twitter.com/XrJRecjOPz— Ahmad Mas (@a7maad_mas) December 21, 2023
الكيان يحترق بنيران المقاومين— راشد 🔻الطراروه (@rashedaltrarwah) December 21, 2023
تل ابيب#طوفان_الاقصی pic.twitter.com/jZQNHy8MRv
الكيان يحترق بنيران المقاومين— راشد 🔻الطراروه (@rashedaltrarwah) December 21, 2023
تل ابيب#طوفان_الاقصی pic.twitter.com/jZQNHy8MRv