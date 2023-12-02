القسام تقصف تل أبيب بدفعة صاروخية

الوكيل الإخباري - قالت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إنها قصفت تل أبيب بدفعة صاروخية، رداً على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين، مشيرة إلى استهدافها دبابة إسرائيلية "بعبوة شواظ مما أدى إلى تدميرها بالكامل".

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وأوضحت القسام أنها استهدفت دبابة ثانية بقذيفة الياسين 105 ومنزلا داخله جنود بقذيفة TBG بمنطقة الشيخ رضوان.



وكانت القسام قالت اليوم إنها استهدفت حشود الاحتلال شرق مستوطنة ماغين برشقة صاروخية، وأضافت أنها قصفت مستوطنات كيسوفيم ونيريم والعين الثالثة برشقات صاروخية.



