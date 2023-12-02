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انفجارات كبيرة تهز تل أبيب إثر دفعة صاروخية من غزة - فيديو

السبت، 02-12-2023 11:14 م

انفجارات كبيرة تهز تل أبيب إثر دفعة صاروخية من غزة - فيديو

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الوكيل الإخباري - هزت انفجارات كبيرة مدينة تل أبيب، مساء اليوم،  إثر دفعة صاروخية كبيرة من قطاع غزة.

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وأعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها قصفت المدينة برشقة صاروخية "ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

 

ودوت صافرات الإنذار في موديعين قرب القدس. 

 

 


 




 

 


 

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