انفجارات كبيرة تهز تل أبيب إثر دفعة صاروخية من غزة - فيديو

الوكيل الإخباري - هزت انفجارات كبيرة مدينة تل أبيب، مساء اليوم، إثر دفعة صاروخية كبيرة من قطاع غزة.
وأعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها قصفت المدينة برشقة صاروخية "ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".
ودوت صافرات الإنذار في موديعين قرب القدس.
من سماء #تل_أبيب pic.twitter.com/LsPTBehXcB— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) December 2, 2023
فرحة الغزاويين لحظة قصف " #تل_أبيب " قبل قليل pic.twitter.com/qtB6ZEE5ZX— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) December 2, 2023