إطلاق صاروخ من قطاع غزة والقبة الحديدية تعترضه

الوكيل الإخباري - أفاد موقع (مفزاك درومي) الإسرائيلي، بأنه تم رصد اطلاق صاروخ واحد، مساء اليوم الجمعة، من قطاع غزة، تجاه المجلس الإقليمي (إشكول)، وتم اعتراضه بنجاح بواسطة القبة الحديدية.



بدوره، أكد آساف بوزايلوف، المراسل العسكري لقناة (كان) الإسرائيلية، إلى أن صفارات الإنذار دوت في مجلس (إشكول)، بعد سماع دوي انفجار قوي.





من جانبه، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "متابعة لانطلاق الإنذار، فقد تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع غزة باتجاه الغلاف، وتم اعتراضها بواسطة القبة الحديدية".



المصدر : دنيا الوطن

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