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إطلاق قذائف هاون وتبادل لإطلاق النار في منطقة الحدود مع لبنان

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الهلال الأحمر الفلسطيني: قصف وإطلاق نار كثيف في محيط مستشفى القدس بغزة

الإثنين، 13-11-2023 12:48 م

إطلاق قذائف هاون وتبادل لإطلاق النار في منطقة الحدود مع لبنان

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الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإطلاق قذائف هاون، وتبادل لإطلاق النار في منطقة مرغليوت بالقطاع الشرقي للحدود مع لبنان.

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وقال مسؤول إسرائيلي لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن صاروخا مضادا للدروع سقط قبل قليل في نطوعا بالقطاع الأوسط، مشيرا إلى وقوع إصابات جراء ذلك.

 

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي لاحقا  بأن 18 قذيفة أطلقت من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة عرب العرامشة بالجليل الأعلى.

 

وطلب الجيش الإسرائيلي من سكان البلدات القريبة من الحدود مع لبنان التزام الملاجئ حتى إشعار آخر.

واستهدفت مدفعية الاحتلال قصف عدة بلدات في القطاع الغربي من جنوب لبنان

 

 

 




 

 


 

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