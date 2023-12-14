إعلام عبري: هذا موعد انتهاء مرحلة القتال العنيف بغزة

الوكيل الاخباري - ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن حكومة تل أبيب وضعت جدولا زمنيا للحرب على قطاع غزة، ليتم عرضه على مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، خلال زيارته لتل أبيب.



من جهتها بينت القناة 12 العبرية، أنه وفقا للجدول الزمني الذي وضعته تل أبيب، فإنه من المتوقع بحلول نهاية كانون الثاني/يناير المقبل، أن يكون نهاية مرحلة القتال العنيف.



وأشارت القناة 12 العبرية، إلى أن حكومة نتنياهو تقول، إن هناك حاجة لبضعة أسابيع أخرى بعد انتهاء القتال، لاستكمال انسحاب القوات من قلب غزة ونشرها في الخطوط الدفاعية، بعضها داخل القطاع وبعضها خارجه.

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