مُحدث.. ثلاثة قتلى وإصابات لاسرائيليين بعملية القدس - فيديو

الوكيل الاخباري - أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلي ارتفاع عدد قتلى الهجوم المسلح عند المدخل الشمالي الغربي للقدس المحتلة إلى 3 إسرائيليين.
وفي وقت سابق أفادت مصادر إسرائيلية بمقتل شخصين وإصابة 7 بينهم 4 إصاباتهم خطيرة بإطلاق نار عند مستوطنة راموت بالقدس
ونقلت القناة الاسرائيلية انه تم إدخال 3 مصابين إسرائيليين في هجوم القدس إلى غرف العمليات في حالات خطرة
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#فيديو | مكان عملية إطلاق النار في مستوطنة "راموت" في #القدس #الوكيل_الإخباري pic.twitter.com/OZEZ18CYyv— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) November 30, 2023