الخميس 30-11-2023
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الخميس، 30-11-2023 09:01 ص

مُحدث.. ثلاثة قتلى وإصابات لاسرائيليين بعملية القدس - فيديو

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الوكيل الاخباري - أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلي ارتفاع عدد قتلى الهجوم المسلح عند المدخل الشمالي الغربي للقدس المحتلة إلى 3 إسرائيليين.

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وفي وقت سابق أفادت مصادر إسرائيلية بمقتل شخصين وإصابة 7 بينهم 4 إصاباتهم خطيرة بإطلاق نار عند مستوطنة راموت بالقدس

 

ونقلت القناة الاسرائيلية انه تم  إدخال 3 مصابين إسرائيليين في هجوم القدس إلى غرف العمليات في حالات خطرة

 

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