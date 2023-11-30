مُحدث.. ثلاثة قتلى وإصابات لاسرائيليين بعملية القدس - فيديو

الوكيل الاخباري - أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلي ارتفاع عدد قتلى الهجوم المسلح عند المدخل الشمالي الغربي للقدس المحتلة إلى 3 إسرائيليين.

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وفي وقت سابق أفادت مصادر إسرائيلية بمقتل شخصين وإصابة 7 بينهم 4 إصاباتهم خطيرة بإطلاق نار عند مستوطنة راموت بالقدس

ونقلت القناة الاسرائيلية انه تم إدخال 3 مصابين إسرائيليين في هجوم القدس إلى غرف العمليات في حالات خطرة

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