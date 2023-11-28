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إعلان أسماء الدفعة الخامسة من الأسرى الفلسطينيين المفترض الإفراج عنهم

الثلاثاء، 28-11-2023 06:44 م

إعلان أسماء الدفعة الخامسة من الأسرى الفلسطينيين المفترض الإفراج عنهم

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الوكيل الإخباري - أعلنت هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أسماء الدفعة الخامسة من صفقة تبادل الأسرى.

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ومن المتوقع أن يفرج عن هؤلاء الأسرى مساء اليوم الثلاثاء، حيث ضمت القائمة (15) أسيرة و(15) طفلاً قاصراً، أي ما مجموعه (30 أسيرة وطفلاً، وذلك ضمن اتفاق الهدنة).

1- أحمد نواف نياز سلايمة . 
2- معتز خضر محمد خميس سلايمة . 
3- قسامح محمود موسى عطون 
4- محمد عماد ابراهيم عطون 
5- ادم محمود محمد ابو حامد 
6- حمزة زرائد حمزة مغربي 
7- محمد ممدوح كمال حمد 
8- على مروان فؤاد علم 
9- محمود خليل احمد سلايمة 
10- نوح ناصر ابراهيم بسيسو 
11- محمد محمود حمامرة .
12- يزن حمزة شاهر عفانة 
13- مالك محمد عرفات ديبة 
14- مومن محمد نايف صليبي
15- محمد عهد يونس شطارة 
16- اسيل سميح خضر 
17- ايه جلال محمد تميمي 
18- ربى فهمي دار عاصي 
19- هاله عمر ابرايه غنام 
20- شدا محمد صالح برغوثي 
21- لميس ماهر ابو عرقوب 
22- فيرز عبد الله سلامه 
23- شيماء احمد هندي 
24- حنين اكرم مساعيد 
25- خلود نضال شتيوي 
26- اميمة عبد الله بشارات 
27- مرفت منير حشيمة 
28- ميرفت محمود العزة 
29- منال دودين 
30- تريا محمود ابو الهوى

 




 

 


 

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