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الجمعة، 22-03-2024 10:56 ص

جيش الاحتلال يشن عملية عسكرية غرب رام الله

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الوكيل الإخباري- يشن  جيش الاحتلال الإسرائيلي، عملية عسكرية في منطقة جبلية غرب محافظة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

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وقال شهود عيان، إن الجيش الإسرائيلي يحاصر موقعا بين بلدتي كفر نعمة ودير بزيغ، حيث يُسمع صوت إطلاق نار متبادل.


وأشار الشهود إلى مشاركة طائرات مروحية في العملية الإسرائيلية، كما تناقل فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لإطلاق الطائرات الرصاص باتجاه أهدافها.


وكانت الإذاعة الإسرائيلية قد نقلت عن الجيش أن حافلة مستوطنين تعرضت لإطلاق نار من مسلح أو أكثر في واد متاخم لمستوطنتي دوليف وطلمون المقامتين على أراضي القرى الفلسطينية هناك.

 

ودفع جيش الاحتلال الاسرائيلي بتعزيزات لقواته بين قريتي دير بزيع وكفر نعمةغربي رام الله عقب العملية.


 




 

 


 

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