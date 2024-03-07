الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من رام الله بينهم 4 نساء

الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 10 فلسطينيين من رام الله، بينهم 4 نساء.

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وأفادت مصادر لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الصحفية والأسيرة المحررة بشرى الطويل، بعد اقتحام منزل عائلتها في حي الطيرة برام الله، وتخريب محتوياته، وتعرضها للشتم والضرب والاعتداء.



وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابة صمود مطير بعد مداهمة منزل عائلتها في مدينة رام الله.



ومن قرية عابود، غرب رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: رائدة غانم البرغوثي، وهندر رشاد البرغوثي، والشاب طارق محمود البرغوثي.

