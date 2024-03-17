الأحد 17-03-2024
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عباس: الأولوية بالنسبة لنا منع اجتياح مدينة رفح

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الأحد، 17-03-2024 08:27 م

عباس: الأولوية بالنسبة لنا منع اجتياح مدينة رفح

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الوكيل الاخباري - قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، إن الأولوية بالنسبة له هي منع اجتياح مدينة رفح، مشددا على أهمية الإسراع في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.اضافة اعلان


جاء ذلك خلال استقبال عبس وزير خارجية البرازيل ماورو فييرا، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

وأضاف عباس: "الأمر العاجل والأولوية بالنسبة لنا هي منع اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح التي نزح إليها أكثر من 1.5 مليون فلسطيني فيها، ما سيوقع كارثة إنسانية".

ودعا إلى جهد دولي أكبر لمنع "إسرائيل" من شن هجوم كهذا، وإلزامها بوقف عدوانها فورا، وفتح جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة لإدخال المساعدات الإغاثية، والبدء بإعادة الإعمار".

 




 

 


 

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