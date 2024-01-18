ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على غزة إلى 24620 شهيدًا

الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 172 شهيدا، و326 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأشار إلى أنه في اليوم الـ104 للعدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع، فإن عدد من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



وأوضح القدرة في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 24620 شهيداً، و61830 مصاباً منذ 7 تشرين الأول الماضي.

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