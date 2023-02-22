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الأربعاء، 22-02-2023 11:46 م

ارتفاع حصيلة مجزرة نابلس إلى 11 شهيدا

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الوكيل الاخباري - ارتفعت حصيلة المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، في محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة إلى 11 شهيدا وعشرات الإصابات.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد المسن عنان شوكت عناب (66 عامًا) متأثرًا بإصابته جراء الاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال عدوان الاحتلال على نابلس.

وكانت الصحة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق استشهاد 10 مواطنين وإصابة 102 آخرين، بينهم 6 في حالة الخطر، برصاص قوات الاحتلال في نابلس.

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