الاحتلال يهدم منزلين في قرية دوما جنوب نابلس

الوكيل الإخباري- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منزلين في قرية دوما، جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية.

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وأفاد رئيس المجلس القروي سليمان دوابشة لـ"وفا"، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت المنطقة الشرقية من القرية، وهدمت منزلي الفلسطينيين محمد علي، وتبلغ مساحته قرابة 160 مترا مربعا، ومصطفى خالد مليحات، وتبلغ مساحته قرابة 200 متر مربع، بحجة البناء في المنطقة "ج".



وأشار إلى أن قوات الاحتلال كانت قد اخطرت بهدم عدد من المنازل في دوما، معربا عن خشيته من أن يكون هدم المنزلين مقدمة لهدم منازل أخرى وتشريد أهلها.

وفا