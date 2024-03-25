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استشهاد أحد كوادر وكالات الأنباء الفلسطينية "وفا"

إصابة 3 فلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال بنابلس

الإثنين، 25-03-2024 07:53 ص

استشهاد أحد كوادر وكالات الأنباء الفلسطينية "وفا"

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الوكيل الاخباري - نعت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، أحد كوادرها في غزة، الزميل ساهر اكرم ريان، الذي استشهد وابنه أنس، على دوار حيدر عبد الشافي غربي مدينة غزة، أثناء محاولته إنقاذ جيرانهم الجرحى من عائلة حمادة.

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وتقدم المشرف العام على الإعلام الرسمي، رئيس مجلس إدارة "وفا"، الوزير أحمد عساف، باسمه، وباسم المدراء العامين، والكادر الصحفي والإداري وعموم العاملين في وكالة "وفا"، بأحر التعازي والمواساة من عائلة الفقيد، داعيا الله عز وجل بأن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.


والراحل ريان يعمل في وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" من أكثر من عشرين عاما.


 




 

 


 

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