الأحد 25-02-2024
الوكيل الاخباري
 

توجيهات من مدير الأمن العام اليوم الاحد

بدء دورة صحفية تأسيسية في "بترا" لطلبة جامعة الزرقاء

التزام بلدية الزرقاء بمؤشر النزاهة الوطني يرفد خزينتها بملايين الدنانير - وثيقة

مصادر مصرية مطلعة تكشف الخطوة التالية بعد اجتماعات باريس بشأن غزة

إدارية النواب تطالب بصرف الرواتب المتأخرة لصالح متقاعدين عسكريين

7 شهداء في قصف الاحتلال لحي الزيتون

شهيد وإصابة خطيرة في قصف إسرائيلي للقرارة

جيش الاحتلال يعلن انتهاء عمليته العسكرية في مستشفى ناصر

الأردنية بالمركز 498 عالمياً بين افضل 500 جامعة على تصنيف "كيو إس" لعام 2024

الصفدي: مستمرون بالضغط لإدخال المساعدات بشكل كافٍ إلى غزة

الأحد، 25-02-2024 03:41 م

مصادر مصرية مطلعة تكشف الخطوة التالية بعد اجتماعات باريس بشأن غزة

65db15b04236046e8e566335


الوكيل الإخباري- كشفت مصادر مصرية مطلعة الأحد أن "المباحثات المرتقبة في قطر بشأن غزة تأتي استكمالا لاجتماعات باريس الأخيرة، على أن تستكمل أيضا باجتماع لاحق في مصر".

اضافة اعلان


يأتي ذلك، عقب إعلان وسائل إعلام إسرائيلية عن توصل أطراف المباحثات في قمة باريس إلى الخطوط العريضة التي ستسهم في تعجيل عقد اتفاق تهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في قطاع غزة.


وبينما قررت إسرائيل إرسال وفدها إلى قطر خلال الأيام المقبلة لمواصلة المفاوضات حول اتفاق إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، قالت المصادر المصرية المطلعة إنه "سيتم استئناف المفاوضات باجتماعات على مستوى المختصين في الدوحة ثم القاهرة"، مضيفة أن "المشاركين في المباحثات هم إسرائيل والولايات المتحدة وقطر ومصر ووفد من حركة حماس".


وأضافت المصادر أن "مباحثات الدوحة تأتي استكمالا لاجتماع باريس الأخير، وأن المباحثات في الدوحة والقاهرة تهدف للتوصل لاتفاق بشأن التهدئة وتبادل الأسرى والمحتجزين".


ودخلت الحرب في قطاع غزة الأحد يومها الـ142، حيث سجلت محادثات باريس اختراقا إيجابيا بمسار التوصل إلى صفقة جديدة بين حماس وإسرائيل، على وقع استمرار القصف الذي ينذر بكارثة إنسانية.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
img-20231011-wa04241

7 شهداء في قصف الاحتلال لحي الزيتون

1120234193450290429778

شهيد وإصابة خطيرة في قصف إسرائيلي للقرارة

000_34JB8CT-1

جيش الاحتلال يعلن انتهاء عمليته العسكرية في مستشفى ناصر

000

صفارات الإنذار تدوي في مناطق عدة بالجليل الأعلى

توغل1

قناة فلسطينية: الاشتباكات بحي الزيتون من أعنف المعارك في القطاع

جيش اس

جيش الاحتلال: مقتل جندي من لواء غيفعاتي في معارك غزة

أخبار متعلقة
1705680418844

البرلمان العربي يؤكد على توحيد المواقف العربية وتنسيق الجهود المشتركة لدعم الأشقاء الفلسطينيين

333

قطر: رد حماس حول مقترح هدنة غزة "إيجابي" ويتضمن ملاحظات

أونروا-1-730x438

قطر: سنواصل دعمنا للأونروا

2023-11-25T182513Z_1494539871_RC2DK4A0WXW3_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS

الصحة العالمية: اجلاء 1243 حالة طبية من غزة عبر رفح

1

قطر: التصعيد الحالي بغزة لن يؤدي إلى أي تقدم

111

قطر تطالب بضرورة الإدخال الفوري للمساعدات الإنسانية إلى غزة