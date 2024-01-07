استشهاد شاب برصاص الاحتلال في بلدة عبوين شمال رام الله

الوكيل الاخباري-
استشهد شاب، اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال مواجهات في بلدة عبوين، شمال رام الله.اضافة اعلان
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد المواطن الفلسطيني احمد محمود حسين محارب (28 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في البطن، في بلدة عبوين.
وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة عبوين من مدخليها الرئيسيين باتجاه بلدتي سنجل وعارورة شمال رام الله، وداهمت عدة أحياء فيها، واندلعت مواجهات عنيفة، أطلقت خلالها قنابل الغاز السام والرصاص الحي باتجاه المواطنين الفلسطينيين .
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا
"، بإصابة 3 مواطنين فلسطينيين بالرصاص الحي في البطن والقدم، بينهم إصابة حرجة في البطن، وأعلنت الصحة استشهاد أحدهم في وقت لاحق.
وباستشهاد الشاب محارب يرتفع عدد الشهداء في محافظتي جنين ورام الله، منذ فجر اليوم الأحد إلى 8 شهداء، بينهم أشقاء.