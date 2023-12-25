الاحتلال يصيب فلسطينيين بالرصاص ويحتجز آخرين في كفر نعمة

الوكيل الإخباري- أصيب مواطنان فلسطينيان بالرصاص الحي، اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر نعمة غرب رام الله.

اضافة اعلان



وقالت مصادر لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، ما أدى لاندلاع مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام والصوت، ما أدى لإصابة شابين بالرصاص الحي أحدهما بالبطن وصفت جراحه بالمتوسطة، والثاني بالقدم.



وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال شنت حملة مداهمات لمنازل المواطنين في القرية، وأخضعت المواطنين للتفتيش.



وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أوقفت مركبة، واحتجزت عددا من الشبان كانوا داخلها.

