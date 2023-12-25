الإثنين 25-12-2023
الوكيل الاخباري
 

نتنياهو يتحدث عن موعد انتهاء الحرب

استهداف قوات أميركية بقاعدة حرير بإقليم كردستان

فعاليات عجلونية: دعوات للسلام في فلسطين والعالم وتأكيد على الجهود الملكية تجاه غزة

القسام تقصف تجمعين لجنود الاحتلال بخان يونس

"عملاق الشحن العالمي" يعلن استئناف ملاحة سفنه عبر البحر الأحمر

سرايا القدس تنفذ عمليات جديدة ضد الاحتلال

الاحتلال يكشف حصيلة الاصابات خلال الساعات الأخيرة في معارك غزة

ما هي أدنى درجة حرارة متوقعة اليوم وفي أي محافظة؟

مستوطنون يقطعون 60 شجرة زيتون جنوب نابلس

بالفيديو- المقاومة تنشر مشاهد جديدة لمعارك ضارية في غزة

عاجل

إصابة 27 من جنود الاحتلال خلال الـ24 ساعة الأخيرة

الإثنين، 25-12-2023 03:52 م

الاحتلال يصيب فلسطينيين بالرصاص ويحتجز آخرين في كفر نعمة

3مواجهات.jpg-782c236d-c05a-4268-ad6f-27142aaa5645


الوكيل الإخباري- أصيب مواطنان فلسطينيان بالرصاص الحي، اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر نعمة غرب رام الله.

اضافة اعلان


وقالت مصادر لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، ما أدى لاندلاع مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام والصوت، ما أدى لإصابة شابين بالرصاص الحي أحدهما بالبطن وصفت جراحه بالمتوسطة، والثاني بالقدم.


وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال شنت حملة مداهمات لمنازل المواطنين في القرية، وأخضعت المواطنين للتفتيش.


وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أوقفت مركبة، واحتجزت عددا من الشبان كانوا داخلها.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2

نتنياهو يتحدث عن موعد انتهاء الحرب

6526f1f24c59b75b200c01f1

القسام تقصف تجمعين لجنود الاحتلال بخان يونس

68Y7X

سرايا القدس تنفذ عمليات جديدة ضد الاحتلال

2023-11-26T143528Z_1298555836_RC20L4ALYYC6_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-GAZA-TRUCE

الاحتلال يكشف حصيلة الاصابات خلال الساعات الأخيرة في معارك غزة

٣

مستوطنون يقطعون 60 شجرة زيتون جنوب نابلس

n00505496-b

الاحتلال يداهم منازل الفلسطينيين ويستولي على مركباتهم بمسافر يطا

أخبار متعلقة
ecf04c55c85669dc46397da8e17bcf66

الاحتلال يقتحم قرية دير أبو مشعل شمال رام الله ويداهم عدة منازل

الإحتلال-يقتحم-مدن-الضفة

استشهاد شاب و4 إصابات برصاص الاحتلال غرب رام الله

wwww

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة بيتونيا غربي رام الله

820232982137558547200

الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من رام الله

1020231120033957623381

إصابة شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في رام الله

220232967408829429

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا من رام الله