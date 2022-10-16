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الأحد، 16-10-2022 06:27 ص

استشهاد شاب متأثراً بجروحه برصاص الاحتلال غرب سلفيت

اسعاف


الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر اليوم الأحد، استشهاد الشاب مجاهد أحمد محمد داوود (31 عاماً)، متأثراً بجروح حرجة أصيب بها، أمس السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، في بلدة قراوة بني حسان، غرب سلفيت.

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وكان خمسة مواطنين قد أصيبوا برصاص قوات الاحتلال، بينهم الشاب داوود الذي أصيب بجروح حرجة في الصدر، نقل على إثرها إلى مستشفى سلفيت الحكومي، قبل أن ينقل إلى المستشفى الاستشاري في رام الله في محاولة لإنقاذ حياته، إلا أنه ارتقى شهيدا متأثرا بجروحه.


وباستشهاد الشاب داوود، يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام 2022 الى 171 شهيدا، بينهم 15 منذ بداية تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

 

وفا


 




 

 


 

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