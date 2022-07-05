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الثلاثاء، 05-07-2022 10:16 ص

استشهاد عامل من غزة ضربًا على يد جنود الاحتلال

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الوكيل الإخباري - استشهد، فجر الثلاثاء، الشاب أحمد حرب عياد (32 عامًا) من قطاع غزة، بعد اعتداء جنود الاحتلال والمستوطنين عليه بالضرب المبرح أثناء توجهه للعمل في الداخل الفلسطيني المحتل.

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وأكدت وزارة العمل في غزة استشهاد الشاب عياد، بعد اعتداء قوات الاحتلال عليه أثناء توجهه للعمل في الداخل المحتل عند فتحة الجدار الفاصل بطولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.


ونعت الوزارة "شهيد لقمة العيش" الشاب عياد، وقالت إنه "استشهد إثر اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي عليه بالضرب المبرح أثناء توجهه للعمل في الداخل المحتل".


وتقدمت الوزارة بأحر التعازي والمواساة من عائلة العامل عياد، مؤكدة تضامنها مع ذوي الشهيد في هذا المصاب الأليم.

 

صفا

 

 


 




 

 


 

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