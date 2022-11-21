استشهاد فلسطيني متأثرا بجروحه برصاص الاحتلال في جنين

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، عن استشهاد الشاب محمود عبد الجليل السعدي (18 عاما)، متأثراً بجروح حرجة، أصيب بها برصاص قوات الاحتلال في البطن، خلال اقتحامها جنين.

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وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت منطقة الهدف في جنين، ونشرت قناصة على أسطح المنازل، وحاصرت منزل الشاب راتب البالي، قبل أن تعتقله.



واندلعت مواجهات عنيفة في المكان بين الشبان وقوات الاحتلال التي اطلقت الاعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز باتجاههم، ما أدى إصابة خمسة مواطنين فلسطينيين بالرصاص الحي، بينهم اثنان بجروح طفيفة في الكتف والقدم، وثالث بالرصاص الحي في البطن وأعلن عن استشهاده لاحقا، إضافة إلى شابين آخرين أحدهما برصاصة في الصدر وأخر بجروح طفيفة.

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