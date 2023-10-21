السبت 21-10-2023
الوكيل الاخباري

إسرائيل: المساعدات التي تدخل غزة ستذهب إلى الجنوب ولن يُسمح بدخول وقود

4473 شهيدا و15400 إصابة في عدوان الاحتلال المتواصل على غزة

انخفاض حاد للأسهم الأميركية

عباس من القاهرة: لن نرحل وسنبقى في أرضنا

ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال إلى 308

السيسي: تصفية القضية الفلسطينية لن تحصل على حساب مصر

الملك من القاهرة: ما يجري من احداث سيدفع المنطقة كلها الى الهاوية

قيادي بحزب الله: حاضرون في كل جبهة بصواريخنا وسلاحنا

انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في قبرص

الاقتصاد الرقمي تحذر من جهات وهمية تنتحل اسم البريد الأردني

عاجل

الملك من القاهرة: ما يجري من احداث سيدفع المنطقة كلها الى الهاوية

السبت، 21-10-2023 11:00 ص

استشهاد 17 موظفاً في الأونروا منذ بداية حرب غزة

444444


الوكيل الإخباري - استشهد 17 موظفاً على الأقل في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) منذ بداية الحرب في غزة، على ما أفاد مفوض الأونروا العام، فيليب لازاريني، اليوم السبت.

اضافة اعلان


وقال لازاريني في بيان: "تأكد استشهاد 17 حتى الآن في هذه الحرب الشرسة، للأسف سيكون العدد أعلى على الأرجح".


وأوضح المسؤول أنّ بعضهم "استشهدوا في منازلهم أثناء نومهم مع عائلاتهم".


وقال لازاريني: " قامت الأونروا بانتظام بتزويد جميع الأطراف المعنية بالموقع الجغرافي لجميع منشآتها في قطاع غزة، ومع ذلك، فقد تضرّر ما لا يقل عن 35 مبنى حتى الآن، بعضها في ضربات مباشرة".


وأضاف: "في قطاع غزة، أدت الغارات الاسرائيلية الجوية وعمليات القصف المتواصلة، إلى نزوح مليون شخص وتسبّبت في استشهاد عدد كبير جداً من المدنيين". العربية نت 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
383203

إسرائيل: المساعدات التي تدخل غزة ستذهب إلى الجنوب ولن يُسمح بدخول وقود

ززز

4473 شهيدا و15400 إصابة في عدوان الاحتلال المتواصل على غزة

44444444

الصحة الفلسطينية: عدم إدخال الوقود إلى المستشفيات يشكل خطرا حقيقيا على المرضى

65339e0c2a266

عباس من القاهرة: لن نرحل وسنبقى في أرضنا

ر

ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال إلى 308

main_image6533937d7c0f2

بايدن يخصص 14 مليار دولار لإسرائيل وغالبية الأميركيين تعارضه

أخبار متعلقة
file

الأونروا: لا توجد أعداد كافية من أكياس حفظ جثامين الشهداء في غزة

77777

"بؤرة من الجحيم".. قصف الاحتلال يتواصل على غزة وساعة الصفر تقترب

381008830_706674361484970_7803306932246722823_n

الخيرية الهاشمية تستعد لتسيير قوافل إغاثية إلى غزة

كك

"طوفان الأقصى" لليوم الرابع والقصف مستمر على قطاع غزة

dKsc9

القسام : تمكنا من تنفيذ عمليات تسلل جديدة

٦

شاهد اللحظات الأولى من دخول مقاومي حماس مستوطنة