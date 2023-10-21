استشهاد 17 موظفاً في الأونروا منذ بداية حرب غزة

الوكيل الإخباري - استشهد 17 موظفاً على الأقل في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) منذ بداية الحرب في غزة، على ما أفاد مفوض الأونروا العام، فيليب لازاريني، اليوم السبت.

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وقال لازاريني في بيان: "تأكد استشهاد 17 حتى الآن في هذه الحرب الشرسة، للأسف سيكون العدد أعلى على الأرجح".



وأوضح المسؤول أنّ بعضهم "استشهدوا في منازلهم أثناء نومهم مع عائلاتهم".



وقال لازاريني: " قامت الأونروا بانتظام بتزويد جميع الأطراف المعنية بالموقع الجغرافي لجميع منشآتها في قطاع غزة، ومع ذلك، فقد تضرّر ما لا يقل عن 35 مبنى حتى الآن، بعضها في ضربات مباشرة".



وأضاف: "في قطاع غزة، أدت الغارات الاسرائيلية الجوية وعمليات القصف المتواصلة، إلى نزوح مليون شخص وتسبّبت في استشهاد عدد كبير جداً من المدنيين". العربية نت