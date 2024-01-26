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استطلاع للرأي: تضاعف شعبية حزب غانتس وتراجع الليكود

الجمعة، 26-01-2024 10:22 ص

استطلاع للرأي: تضاعف شعبية حزب غانتس وتراجع الليكود

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الوكيل الإخباري - أفاد استطلاع رأي لصحيفة معاريف العبرية تضاعف شعبية "حزب المعسكر الرسمي" في "إسرائيل" بقيادة الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس أكثر من 3 مرات.

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وأظهرت نتائج الاستطلاع أن حزب الليكود الحاكم الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يفقد نصف قوته الانتخابية، وأضافت أن 52% من الإسرائيليين يؤيدون تولي غانتس رئاسة الحكومة مقابل 32% يؤيدون نتنياهو.


كما أشارت النتائج إلى أن 57% من الإسرائيليين يؤيدون تصعيد عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة حراكهم الشعبي ضد الحكومة للمطالبة بإبرام صفقة تبادل مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).



 




 

 


 

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