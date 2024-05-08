8 إصابات بحوادث متفرقة على طرق خارجية

الوكيل الاخباري- تعاملت كوادر الدوريات الخارجية مع عدة حوادث خلال ال 24 ساعة الماضية وتم ضبط عدد من المخالفات على طرق خارجية.



وقال النقيب مهدي الحمود خلال التقرير المروري على إذاعة الأمن العام إن الدوريات تعاملت مع حادث تدهور لمركبة خصوصي على أوتوستراد الزرقاء - المفرق نتج عنه 4 إصابات متوسطة وتم اسعافهم إلى مستشفى الزرقاء الحكومي.



وبين أنه تم التعامل مع حادث تدهور لمركبة في شارع البترا بمحافظة إربد نتج عنه 3 إصابات متوسطة.



وأشار إلى انه تم التعامل مع حادث تدهور وانقلاب قاطرة ومقطورة أسفل جسر نعيمة نتج عنه إصابة السائق وتم اسعافه إلى مستشفى الملك عبدالله المؤسس ووصفت حالته بالمتوسطة.



اضافة اعلان