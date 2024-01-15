فيديو - رسالة من القسام لعائلات أسرى إسرائيليين: "حكومتكم تكذب"

الوكيل الاخباري - بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- رسالة جديدة لأسرى إسرائيليين لديها بعنوان "حكومتكم تكذب"، بعد ساعات من إعلان الناطق باسم الكتائب أبو عبيدة أن مصير العديد من الأسرى الإسرائيليين صار مجهولا.



وظهر في الفيديو 3 أسرى إسرائيليين، وهم نوعا أرغماني (26 عاما) وتسكن في بئر السبع، ويوسي شرعابي (53 عاما)، وتايس فيرسكي (38 عاما)، ويسكن في تل أبيب.



وقالت أرغماني للحكومة الإسرائيلية: "أوقفوا هذا الجنون وأعيدونا إلى عائلاتنا"، بينما وجه وتايس فيرسكي رسالة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال فيها: "من فضلك أوقف الحرب وأعدنا إلى البيت".



بدوره قال يوسي شرعابي: "لذلك يجب الآن أن تتوقف الحرب"، التي تخطت يومها الـ100.



وختمت القسام في رسالتها لعائلات الأسرى الإسرائيليين بـ"سنخبركم غدا بمصيرهم.. حكومتكم تكذب".



وفي وقت سابق من أمس الأحد، أكد أبو عبيدة أن الاحتلال أخفق في تحقيق أهدافه، أو تحرير أي أسير لدى المقاومة.



وقال إن مصير العديد من الأسرى الإسرائيليين صار مجهولا خلال الأسابيع الماضية، مضيفا أن العديد من الأسرى -على الأغلب- قد قُتلوا والاحتلال يتحمل مسؤولية مصيرهم.

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