استعدادات لجنازة عسكرية لصائب عريقات

الوكيل الإخباري- تجري الاستعدادات اليوم الأربعاء لجنازة كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات الذي توفي أمس الثلاثاء بعد إصابته بكوفيد-19، بالتزامن مع ذكرى مرور 16 عاما على وفاة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات.

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وشغل عريقات (65 عاما) منصب كبير المفاوضين في عهد عرفات ثم الرئيس محمود عباس. وبصفته أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، كان من أشد المدافعين عن سعي الفلسطينيين لإقامة دولة على مدى عقود من الصراع مع الاحتلال.

وسيضع عباس اليوم الأربعاء إكليلا من الزهور في مراسم تأبين بمدينة رام الله بالضفة الغربية، مقر الحكومة الفلسطينية. وأعلن عباس الحداد الوطني ثلاثة أيام على روح المفاوض المخضرم الذي وصفه بأنه “الأخ” و”الصديق”.



وتوفي عريقات، الذي كان يقيم منذ فترة طويلة في أريحا، أكبر مدينة فلسطينية في غور الأردن، أمس الثلاثاء بعد أن أعلن في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول أنه مصاب بفيروس كورونا.

المصدر: روسيا اليوم







