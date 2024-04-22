الإثنين 22-04-2024
الوكيل الاخباري
 

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اعتقال 25 فلسطينيا من الضفة خلال 24 ساعة

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الإثنين، 22-04-2024 12:21 م

اعتقال 25 فلسطينيا من الضفة خلال 24 ساعة

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الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس، وحتى اليوم الاثنين 25 فلسطينيًا على الأقل من الضّفة، بينهم معتقلون سابقون.

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وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي نابلس، وجنين، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات، بيت لحم، الخليل، طوباس، وقلقيلية، والقدس، رافقها عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.


وأوضحا أنه بذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، إلى أكثر من (8425)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.


وأضافا، أنّ الاحتلال يواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة بعد مرور 199 يومًا على العدوان والإبادة الجماعية، حيث يرفض الاحتلال تزويد المؤسسات الحقوقية، بما فيها الدّولية والفلسطينية المختصة أي معطى بشأن مصيرهم، وأماكن احتجازهم، حتّى اليوم، بما فيهم الشهداء من معتقلي غزة.


يذكر أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا.


وفا


 




 

 


 

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