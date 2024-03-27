شهيد في جنين والاحتلال يدفع بتعزيزات إلى قباطية

الوكيل الاخباري - استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بحي المراح في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، بينما دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى بلدة قباطية جنوبي المدينة وسط مواجهات واشتباكات مستمرة.

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واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المدينة، وسط إطلاق كثيف باتجاه الفلسطينيين مما أسفر عن إصابة شاب برصاصتين نقل على إثرها إلى مستشفى جنين الحكومي قبل أن يعلن عن استشهاده متأثرا بإصابته.



بدوره، أفاد وسام بكر مدير مستشفى خليل سليمان الحكومي في جنين، باستشهاد الشاب أيمن يوسف حسان عزوقه (19 عاما)، وقال إنه وصل قسم الطوارئ بمركبة إسعاف مفارقا الحياة جراء إصابته برصاص في الصدر والفخذ.



وسيرت قوات الاحتلال دورياتها معززة بآليات عسكرية في أحياء عدة بالمدينة وعند أطراف المخيم وسط اشتباكات مسلحة مع مقاومين وتزامنا مع دوي صفارات الإنذار.



وفي وقت سابق الليلة، قال مراسل الجزيرة إن مقاومين فلسطينيين يخوضون اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم جنين بالضفة الغربية.

