الإثنين 06-05-2024
الوكيل الاخباري
 

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

شركة اتصالات فلسطينية: خلل عام يؤثر على خدمات الاتصال الخلوي

اعلام عبري : اذا رفض سكان رفح الاخلاء ستطلق اسرائيل النار مباشرة على منازلهم

الحاج توفيق يدعو لتعزيز التجارة البينية بين الأردن ومصر

الدوريات الخارجية تتعامل مع عدة حوادث خلال 24 ساعة

هكذا بلغ سعر عيار الذهب 21 و18 بالأردن اليوم

الطعاني: شهب شهر أيار عرض فلكي مذهل في سماء الأردن

ارتفاع العقود الآجلة للنفط بعد رفع السعودية سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

اعلان صادر عن نقابة الأطباء - رابط

الإثنين، 06-05-2024 06:10 ص

مدير سي آي إيه يمدد إقامته بالدوحة في محاولة لإنقاذ المفاوضات

0


الوكيل الاخباري - كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة أن مدير وكالة المخابرات الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز مدد إقامته في العاصمة القطرية طوال يوم الاثنين، في محاولة لإنقاذ المفاوضات المتعثرة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.

اضافة اعلان


وكان بيرنز توجه إلى الدوحة للاجتماع مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني.


وقالت مصادر دبلوماسية مطلعة للجزيرة إن زيارة بيرنز لقطر جاءت في محاولة لإنقاذ المفاوضات المتعثرة بين حماس وإسرائيل، كما نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن مصدر مطلع أن بيرنز سيبقى يوم الاثنين في الدوحة رغم خطط سابقة للتوجه إلى إسرائيل.


ونقل موقع أكسيوس بدوره عن مصادر مطلعة أن قطر ومصر والولايات المتحدة تعمل من أجل تفادي انهيار المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس بشأن وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين.


ونقلت رويترز عن مسؤول وصفته بالمطلع على محادثات الوساطة بشأن الحرب في غزة، أن زيارة بيرنز إلى الدوحة تهدف لممارسة أقصى قدر من الضغط على حماس وإسرائيل لمواصلة المفاوضات.


وكانت مصادر قالت للجزيرة إن وفد الحركة غادر القاهرة أمس الأحد متوجها إلى الدوحة بعد يومين من المفاوضات، حيث ستجتمع القيادة السياسية للحركة اليوم الاثنين في العاصمة القطرية لبحث نتائج محادثات القاهرة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مستعمرون يقتحمون الأقصى.jpg-26af5fbb-26db-4755-8c70-9436630882f6

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

222

شركة اتصالات فلسطينية: خلل عام يؤثر على خدمات الاتصال الخلوي

syhfou00sip-0-0-1300-866-0-x-large-1708373834-jpg-1708373834.wm

اعلام عبري : اذا رفض سكان رفح الاخلاء ستطلق اسرائيل النار مباشرة على منازلهم

22

رويترز: الجيش الإسرائيلي بدأ إجلاء سكان رفح استعدادا لهجوم بري

د

المطبخ العالمي: قدمنا مليون وجبة بغزة خلال أسبوع

احتلال 9

قوات الاحتلال تقتحم مدينة طوباس

أخبار متعلقة
صفقة

حماس تتمسك بمطالبها وضغوط أميركية على نتنياهو للمشاركة بالمفاوضات

ث

حماس تدرس مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار وتشير لاستمرار "التعنت" الإسرائيلي

ظ

مصدر إسرائيلي: المسافة أمامنا لإبرام صفقة تبادل ما تزال طويلة

تفجير 3

إعلام مصري: تقدم المباحثات بين حماس وإسرائيل بشأن الهدنة بغزة

تفجير

وفد من حماس يتوجه للقاهرة وضغوط أميركية على إسرائيل للتوصل إلى تسوية

ن

إسرائيل ترهن إرسال وفدها للقاهرة برد "إيجابي" من حماس