الأورومتوسطي: الاحتلال يقتل المسنين شمالي غزة

الوكيل الاخباري -عبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ لارتفاع وتيرة حالات الوفاة في صفوف المسنين في قطاع غزة، خاصة نتيجة الجوع وسوء التغذية والحرمان من العلاج، مع استمرار ارتكاب "إسرائيل" لجريمة الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة.



وقال الأورومتوسطي، في بيان له اليوم الأحد، إن فريقه الميداني بات يوثق على نحو شبه يومي حالات وفاة في صفوف كبار السن نتيجة جرائم التجويع والحرمان من العلاج التي ترتكبها "إسرائيل" في القطاع على نحو منهجي وواسع النطاق، خاصة في مدينة غزة وشمالها.

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