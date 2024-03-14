"الأورومتوسطي": مرضى الفشل الكلوي يواجهون حكمًا بالموت البطيء في غزة

الوكيل الاخباري - قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن آلافًا من أصحاب الأمراض المزمنة والخطيرة في قطاع غزة، ومنهم مرضى الفشل الكلوي، يواجهون حكمًا بالموت البطيء في خضم جريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في القطاع المستمرة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.



وذكر الأورومتوسطي على موقعه الإلكتروني اليوم الخميس، أن ما بين 1000 - 1500 مريض بالفشل الكلوي تتفاقم حالتهم الصحية بشكل حاد بفعل نقص الخدمات الطبية والعلاجية والأدوية في أنحاء قطاع غزة.

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