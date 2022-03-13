الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا بالضفة الغربية

الوكيل الاخباري - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحد، حملة مداهمات وتفتيشات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة طالت خمسة عشر مواطنا فلسطينيا.

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وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي المدججة بالسلاح اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن جنين وقلقيلية وسلفيت وبيت لحم والخليل وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت المواطنين بزعم أنهم مطلوبون.



وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بالخروج من دائرة التعامل التقليدي غير المؤثر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وانتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين، والتحلي بالشجاعة والجرأة من خلال تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وفرض العقوبات على دولة الاحتلال.



وأوضحت الوزارة في بيان صحفي الأحد إن تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه شعب فلسطين يضمن إنهاء الاحتلال والاستيطان، وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير؛ أسوة بشعوب العالم، وصولا إلى تجسيد دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.



وأكدت الوزارة أن انفلات "عناصر الإرهاب" اليهودي من أي ضابط قانوني أو أخلاقي يتواصل، ويتسع بإسناد ودعم مباشر من المستوى السياسي في دولة الاحتلال، وبرعاية وحماية مباشرة من جيشها، بات يُهدد بتفجير ساحة الصراع، وإدخالها في دوامة خطيرة من العنف يصعب السيطرة عليه أو الخروج منه.



وأشارت إلى أن التصعيد الاستيطاني بأشكاله المختلفة يهدف بالأساس إلى سرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية، وإلغاء الوجود الفلسطيني في القدس، والمناطق المصنفة (ج) بما فيها الأغوار، ومسافر يطا، ومناطق شمال غرب وجنوب نابلس وغيرها، ما يؤدي إلى إغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لقيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.



وحملّت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية برئاسة بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم قوات الاحتلال ومنظمات المستوطنين المسلحة الإرهابية.



