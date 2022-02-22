الاحتلال يستولي على جرافة في قرية أم الريحان بجنين

الوكيل الإخباري-استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على جرافة أثناء وجودها داخل أراض زراعية في قرية أم الريحان الواقعة داخل جدار الضم العنصري شمال غرب يعبد بمحافظة جنين.

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وقال رئيس المجلس القروي مجدي زيد لـ"وفا "، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت أرضا زراعية تعود للمواطن بدر زيد في المنطقة المصنفة "ج"، واستولت على الجرافة، حيث كانت متوقفة بين المنازل واحتجزت السائق.



وأشار إلى أن أراضي القرية الزراعية تتعرض لهجوم من قبل الاحتلال بهدف الاستيلاء عليها، ويتعرض المواطنون أثناء دخولهم ومغادرتهم القرية من خلال الحاجز العسكري المقام بالقرب من قرية طوره، الى معاناة مستمرة، حيث أقدم جنود الاحتلال على منع المواطن حسين بسام محاجنة بالأمس من إدخال ثلاجة وغاز منزلي، إضافة الى قيام قوات الاحتلال بتسليم إخطارات بهدم ثلاثة منازل في القرية.

وفا