السبت 11-09-2021
الوكيل الاخباري

بيان حكومي حول البركة الملونة في البحر الميت

هيئة الأسرى تبذل جهودا قانونية حثيثة لمعرفة أماكن وظروف احتجاز أسرى جلبوع

فيديو- ظهور المياه الحمراء لأول مرة يشعل مواقع التواصل

الكشف عن مصير الأسرى الأربعة الذين أعيد اعتقالهم

دراسة إدراج وجهات سياحية جديدة ضمن برنامج "أردننا جنة" بموسم الشتاء

ردود فعل فلسطينية على إعادة اعتقال أسرى

طفلان أردنيان يشعلان مواقع التواصل بحادثتين مؤلمتين

مياه حمراء في محيط البحر الميت تثير الأردنيين والحكومة توضح

أبطال نفق الحرية .. بطولة فلسطينية بدأت بملعقة

شاهد.. كلمات تدمي القلوب من والدة الأسير محمد عارضة بعد اعتقاله

السبت، 11-09-2021 12:23 م

الاحتلال يتوعد الأسرى الستة بالسجن سنوات طويلة

Zpjlg


الوكيل الاخباري- توّعد نائب وزير الأمن للاحتلال الإسرائيلي ألون شوستر، الأسرى الستة الذين نجحوا بالفرار من سجن جلبوع، بالسجن سنوات طويلة.

اضافة اعلان

 

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية تصريحات شوستر، اليوم السبت وقوله: "سنلقي القبض على باقي الأسرى الستة، سنعيدهم إلى السجن ليقضوا فيه سنوات طويلة تنتظرهم".

واعتقلت الأجهزة الأمنية للاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت الأسير زكريا الزبيدي والأسير محمد العارضة قرب بلدة الشبلي في منطقة الجليل الأسفل وذلك بعد عدة أيام من فرار 6 أسرى من سجن جلبوع. وقبلها بساعات محمود العارضة ويعقوب قادري.

 

المصدر: خبر

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
سجن 3

هيئة الأسرى تبذل جهودا قانونية حثيثة لمعرفة أماكن وظروف احتجاز أسرى جلبوع

Zpjlg

الكشف عن مصير الأسرى الأربعة الذين أعيد اعتقالهم

613c8ac84c59b759d331ce73

ردود فعل فلسطينية على إعادة اعتقال أسرى

920211112288959286337

أبطال نفق الحرية .. بطولة فلسطينية بدأت بملعقة

kYhb0

شاهد.. كلمات تدمي القلوب من والدة الأسير محمد عارضة بعد اعتقاله

الاسرى2

حركة فتح: اعتقال القائد الزبيدي ورفاقه الثلاثة لن يضعف من عزيمة الأسرى وشعبنا

أخبار متعلقة
اعتقال

لحظة اعتقال أسيرين آخرين متحررين من نفق الحرية - فيديو

جيش

هل عبر الأسرى الفلسطينيون الستة الحدود اللبنانية... الكشف عن تفاصيل جديدة

6135d7f94c59b74fff334da2

وزير أسبق يطالب بفتح الحدود أمام الأسرى الفارين من سجن الاحتلال

سجن

فضيحة أمنية في سجون الاحتلال يكشفها فرار 6 أسرى فلسطينيين

61359b964c59b72000553206-1200x675

الاحتلال يكشف عن وسيلة الحفر التي استخدمها الأسرى الفارين

fffff

36 أسيرة بظروف قاسية في سجون الاحتلال