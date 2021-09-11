الاحتلال يتوعد الأسرى الستة بالسجن سنوات طويلة

الوكيل الاخباري- توّعد نائب وزير الأمن للاحتلال الإسرائيلي ألون شوستر، الأسرى الستة الذين نجحوا بالفرار من سجن جلبوع، بالسجن سنوات طويلة.

اضافة اعلان

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية تصريحات شوستر، اليوم السبت وقوله: "سنلقي القبض على باقي الأسرى الستة، سنعيدهم إلى السجن ليقضوا فيه سنوات طويلة تنتظرهم".



واعتقلت الأجهزة الأمنية للاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت الأسير زكريا الزبيدي والأسير محمد العارضة قرب بلدة الشبلي في منطقة الجليل الأسفل وذلك بعد عدة أيام من فرار 6 أسرى من سجن جلبوع. وقبلها بساعات محمود العارضة ويعقوب قادري.

المصدر: خبر