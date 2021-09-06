فضيحة أمنية في سجون الاحتلال يكشفها فرار 6 أسرى فلسطينيين

الوكيل الإخباري - تأخرت سلطة سجون الاحتلال ساعة وربع في إجراء عملية عد الأسرى بعدما تلقت بلاغا عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل من قبل سائق بوجود أشخاص "مشبوهين" يركضون في الحقول.

اضافة اعلان



وكشفت التحريات أنه فقط عند الساعة 3:25 فجرا تم اكتشاف اختفاء أول ثلاثة أسرى في جناح رقم 2، وبعد نصف ساعة تم اكتشاف اختفاء الثلاثة الآخرين.



وتم إبلاغ المؤسسة الأمنية الساعة الرابعة فجرا باختفاء الأسرى الفلسطينيين.



تجدر الإشارة إلى أن 6 اسرى فلسطينيين تمكنوا فجر اليوم الاثنين من الفرار من سجن "جلبوع" ، ورغم تسخير سلطات الاحتلال لوحدات أمنية وعسكرية وطائرات مروحية ومسيرة لملاحقتهم ولم يتم العثور عليهم حتى الآن.

روسيا اليوم