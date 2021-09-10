هل عبر الأسرى الفلسطينيون الستة الحدود اللبنانية... الكشف عن تفاصيل جديدة

الوكيل الإخباري - أولت وسائل الإعلام العبرية المحتلة، اليوم الجمعة، الاهتمام الجارف بخطوات الأسرى الفلسطينيين الستة الهاربين من سجن جلبوع، في حالة من التوقع بعبورهم الحدود الأردنية واللبنانية.

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ورجحت صحيفة "معاريف" العبرية، ظهر اليوم الجمعة، أن الأسرى الفلسطينيين الستة ربما توجهوا ناحية الحدود الشمالية مع لبنان، بعد العثور على "حاجيات" تخص الأسرى في منطقة العفولة في الأراضي المحتلة ، التي تقع شمالي البلاد.



ومع نفي مصادر أمنية اختراق الأسرى الفلسطينيين الستة حدود المملكة، منذ فرارهم من سجن جلبوع، فجر الاثنين الماضي، فإن الصحيفة العبرية ترجح اقتراب أو اختراق الأسرى الحدود مع لبنان، خاصة في ظل انتشار مكثف لشرطة الاحتلال الإسرائيلية في منطقة العفولة شمالي البلاد، من أجل العثور على الأسرى.



ويشار إلى أن الصحيفة العبرية حذفت خبر العثور على "حاجيات" الأسرى الفلسطينيين في منطقة العفولة، فور نشره بدقائق، دون أي توضيح.

سبوتنيك عربي